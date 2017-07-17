Sport.es: окружение Неймара убеждает его покинуть «Барсу», чтобы не оставаться в тени Месси
Форвард «Барселоны» Неймар может покинуть каталонский клуб, утверждает Sport.es.
По информации источника, ближайшее окружение бразильца убедительно рекомендует ему рассмотреть предложения заинтересованных в его услугах клубов.
Агенты и ближайшие родственники 25-летнего нападающего считают, что ему необходимо покинуть каталонский клуб, так как он вынужден оставаться в тени Лионеля Месси и не имеет возможности претендовать на персональные награды.
Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2021 года.
Подробную статистику Неймара можно посмотреть здесь.
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