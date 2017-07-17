Форвард «Барселоны» Неймар может покинуть каталонский клуб, утверждает Sport.es.

По информации источника, ближайшее окружение бразильца убедительно рекомендует ему рассмотреть предложения заинтересованных в его услугах клубов.

Агенты и ближайшие родственники 25-летнего нападающего считают, что ему необходимо покинуть каталонский клуб, так как он вынужден оставаться в тени и не имеет возможности претендовать на персональные награды.

Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2021 года.

Подробную статистику Неймара можно посмотреть здесь.

Агент о прошлом Неймара: «Он отклонил предложение «Реала» – его сердце уже тогда принадлежало «Барселоне»