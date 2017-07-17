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    Sport.es: окружение Неймара убеждает его покинуть «Барсу», чтобы не оставаться в тени Месси

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания возможные трансферы Неймар

    Форвард «Барселоны» Неймар может покинуть каталонский клуб, утверждает Sport.es.

    По информации источника, ближайшее окружение бразильца убедительно рекомендует ему рассмотреть предложения заинтересованных в его услугах клубов.

    Агенты и ближайшие родственники 25-летнего нападающего считают, что ему необходимо покинуть каталонский клуб, так как он вынужден оставаться в тени Лионеля Месси и не имеет возможности претендовать на персональные награды.

    Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2021 года.

    Подробную статистику Неймара можно посмотреть здесь.

    Агент о прошлом Неймара: «Он отклонил предложение «Реала» – его сердце уже тогда принадлежало «Барселоне»

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