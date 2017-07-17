Матч второго тура чемпионата России между и «Локомотивом» перенесен с 22 на 21 июля, утверждает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Причина переноса – игра армейцев в квалификации Лиги чемпионов с АЕК. Изначально матч ЦСКА и должен был состояться 22 июля, в субботу, но перенесен на 21 июля и начнется в 19.30 или 20.00 по московскому времени, точное время начала станет известно позднее.

Первая игра ЦСКА и состоится 25 июля в Афинах, ответная – 2 августа в Москве.