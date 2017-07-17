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    ЦСКА – «Локомотив». Матч будет перенесен на 21 июля из-за участия армейцев в квалификации ЛЧ

    Теги ЦСКА Локомотив Премьер-лига Россия Лига чемпионов АЕК

    Матч второго тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» перенесен с 22 на 21 июля, утверждает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Причина переноса – игра армейцев в квалификации Лиги чемпионов с АЕК. Изначально матч ЦСКА и «Локо» должен был состояться 22 июля, в субботу, но перенесен на 21 июля и начнется в 19.30 или 20.00 по московскому времени, точное время начала станет известно позднее.

    Первая игра ЦСКА и АЕК состоится 25 июля в Афинах, ответная – 2 августа в Москве.

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