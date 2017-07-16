Вратарь «Порту» Икер Касильяс, ранее выступавший за , ответил на твит защитника «Барселоны» Жерара Пике.

Игрок каталонского клуба опубликовал запись по окончании финального матча «Уимблдона», в котором Роджер Федерер победил Марина Чилича (6:3, 6:1, 6:4). «Лео Месси, Майкл Джордан, Роджер Федерер. Лучшие, кого мне довелось видеть», – выразил восхищение швейцарским теннисистом Пике.

Касильяс ответил: «Добавляю Кобе Брайанта, , Рафаэля Надаля, Тайгера Вудса, Михаэля Шумахера, Майкла Фелпса, Валентино Росси, Серену Уильямс…».

Теннисист Рафаэль Надаль является почетным членом «Реала». На счету испанца 15 побед на турнирах «Большого шлема», Федерер выигрывал мэйджоры 19 раз.

Жерар Пике: «Месси, Джордан, Федерер – лучшие, кого я видел»