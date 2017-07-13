Жерар Пике: «Роналду – фаворит в борьбе за «Золотой мяч»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о взаимоотношениях с капитаном «Реала» Серхио Рамосом.
«Между «Барселоной» и «Реалом» очень сильное противостояние. Рамос защищает цвета «Реала», я – цвета «Барселоны». И когда мы встречаемся, мы стараемся защитить свой клуб. В сборной же мы бьемся вместе.
«Золотой мяч»? Криштиану Роналду выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании, он фаворит. Месси считают лучшим игроком в истории, есть и другие претенденты. Посмотрим», – сказал Пике.
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