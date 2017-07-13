Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о взаимоотношениях с капитаном Серхио Рамосом.

«Между «Барселоной» и «Реалом» очень сильное противостояние. Рамос защищает цвета , я – цвета «Барселоны». И когда мы встречаемся, мы стараемся защитить свой клуб. В сборной же мы бьемся вместе.

? Криштиану Роналду выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании, он фаворит. Месси считают лучшим игроком в истории, есть и другие претенденты. Посмотрим», – сказал Пике.