Бадель хотел зарабатывать в «Спартаке» 3,2 млн евро, клуб посчитал требования завышенными
Стали известны подробности переговоров «Спартака» с полузащитником «Фиорентины» Миланом Баделем.
Бадель хотел зарабатывать в «Спартаке» 3,2 миллиона евро. Московский клуб счел эти требования завышенными и отклонил этот вариант.
В итоге сделка по хорватскому футболисту не состоялась.
Срок соглашения Баделя с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2018 года. В прошедшем сезоне он забил 2 мяча и отдал 3 голевых передачи в 33 матчах чемпионата Италии.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.