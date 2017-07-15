Бадель хотел зарабатывать в «Спартаке» 3,2 млн евро, клуб посчитал требования завышенными

Стали известны подробности переговоров с полузащитником «Фиорентины» Миланом Баделем.

Бадель хотел зарабатывать в «Спартаке» 3,2 миллиона евро. Московский клуб счел эти требования завышенными и отклонил этот вариант.

В итоге сделка по хорватскому футболисту не состоялась.

Срок соглашения Баделя с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2018 года. В прошедшем сезоне он забил 2 мяча и отдал 3 голевых передачи в 33 матчах чемпионата Италии.