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    Винченцо Монтелла: «По технике Бонуччи – лучший центральный защитник мира наряду с Рамосом»

    Теги Милан Леонардо Бонуччи Винченцо Монтелла Серхио Рамос серия А Италия Лукас Биглия

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился мнением о переходе защитника Леонардо Бонуччи из «Ювентуса».

    «Бонуччи – игрок мирового уровня. В плане техники, думаю, он и Серхио Рамос – лучшие центральные защитники мира. Для меня было мечтой поработать с ним, поэтому большое спасибо Фассоне и Мирабелли.

    Клуб проделал невероятную работу на трансферном рынке. Мы приобрели как опытных, так и молодых игроков. Многие прибыли из других чемпионатов, поэтому немного времени уйдет на адаптацию. Честно говоря, не чувствую особого давления – работать с сильным составом проще.

    Наша цель – попадание в Лигу чемпионов. Повторюсь, нам нужно быстро стать командой, и парни уже делают все для этого. Переходы Бонуччи и Биглии определенно позволяют нам отнестись к сезону еще с большей верой», – сказал Монтелла.

    У «Милана» новый состав. Неужели это снова суперклуб?

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