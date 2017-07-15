Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился мнением о переходе защитника Леонардо Бонуччи из .

«Бонуччи – игрок мирового уровня. В плане техники, думаю, он и – лучшие центральные защитники мира. Для меня было мечтой поработать с ним, поэтому большое спасибо Фассоне и Мирабелли.

Клуб проделал невероятную работу на трансферном рынке. Мы приобрели как опытных, так и молодых игроков. Многие прибыли из других чемпионатов, поэтому немного времени уйдет на адаптацию. Честно говоря, не чувствую особого давления – работать с сильным составом проще.

Наша цель – попадание в Лигу чемпионов. Повторюсь, нам нужно быстро стать командой, и парни уже делают все для этого. Переходы Бонуччи и Биглии определенно позволяют нам отнестись к сезону еще с большей верой», – сказал Монтелла.

У «Милана» новый состав. Неужели это снова суперклуб?