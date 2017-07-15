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    «Ливерпуль» предложит «Лейпцигу» 75 млн евро за Наби Кейта

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Наби Кейта

    «Ливерпуль» твердо намерен приобрести полузащитника «РБ Лейпциг» Наби Кейта.

    Мерсисайдский клуб повысит свое предложение по гвинейцу до 65 миллионов фунтов (75 миллионов евро), чтобы убедить «Лейпциг» отпустить футболиста.

    Сам Кейта уже выразил желание перебраться в «Ливерпуль» и попросил «РБ Лейпциг» пойти навстречу.

    Ранее «Лейпциг» отклонил предложение «Ливерпуля» по хавбеку в размере 65 миллионов евро.

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