«РБ Лейпциг» отказался продавать Кейта «Ливерпулю» за 65 млн евро

«РБ Лейпциг» отклонил предложение по трансферу полузащитника Наби Кейта за 65 миллионов евро. Об этом сообщает Goal.

Главный тренер «Ливерпуля» назвал полузащитника главной трансферной целью.

Ранее спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник заявил, что не намерен продавать игрока.

Сам Кейта выразил желание перейти в «Ливерпуль».

Подробную статистику Наби Кейта можно изучить здесь.