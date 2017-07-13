«РБ Лейпциг» отказался продавать Кейта «Ливерпулю» за 65 млн евро
«РБ Лейпциг» отклонил предложение «Ливерпуля» по трансферу полузащитника Наби Кейта за 65 миллионов евро. Об этом сообщает Goal.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал полузащитника главной трансферной целью.
Ранее спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник заявил, что не намерен продавать игрока.
Сам Кейта выразил желание перейти в «Ливерпуль».
Подробную статистику Наби Кейта можно изучить здесь.
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