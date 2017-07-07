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    «Локомотив» – «Спартак». Матч за Суперкубок России будет судить Безбородов

    Теги Спартак Локомотив Премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Суперкубок России Максим Гаврилин Дмитрий Мосякин Алексей Сухой Кирилл Левников

    РФС назначил судей матча за Суперкубок России.

    Главным арбитром встречи «Спартак» – «Локомотив» будет Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Мосякин (Москва).

    Дополнительные ассистенты – Кирилл Левников (Санкт-Петербург) и Алексей Сухой (Люберцы).

    Суперкубок России состоится 14 июля в Москве на стадионе «Локомотив».

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