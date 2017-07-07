«Локомотив» – «Спартак». Матч за Суперкубок России будет судить Безбородов
РФС назначил судей матча за Суперкубок России.
Главным арбитром встречи «Спартак» – «Локомотив» будет Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Мосякин (Москва).
Дополнительные ассистенты – Кирилл Левников (Санкт-Петербург) и Алексей Сухой (Люберцы).
Суперкубок России состоится 14 июля в Москве на стадионе «Локомотив».
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