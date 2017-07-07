РФС назначил судей матча за Суперкубок России.

Главным арбитром встречи – «Локомотив» будет Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Мосякин (Москва).

Дополнительные ассистенты – (Санкт-Петербург) и Алексей Сухой (Люберцы).

Суперкубок России состоится 14 июля в Москве на стадионе .