Нападающий дортмундской Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переезду в Китай.

28-летний форвард сборной Габона в случае перехода в будет получать 30 миллионов евро в год.

Китайский клуб пока не сделал официального предложения о трансфере Обамеянга, но это может случиться в ближайшие дни.

«Боруссия» отпустит футболиста за 70-80 миллионов евро.

Обамеянг выступал в Германии с 2013 года. В 189 матчах за «Боруссию» он забил 120 голов и отдал 33 результативных паса. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

Обамеянг слишком хорош для Дортмунда