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    Бакайоко перейдет в «Челси» в пятницу за 45 млн евро

    Теги Монако Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Тьемуэ Бакайоко

    «Челси» близок к приобретению полузащитника «Монако» Тьемуэ Бакайоко.

    Сообщается, что накануне англичане наконец-то согласовали трансфер 22-летнего француза за 45 миллионов евро.

    В ближайшие часы Бакайоко вылетит в Лондон, где в пятницу пройдет медобследование и подпишет с «Челси» 5-летний контракт.

    Ранее стало известно, что ради перехода в «Челси» хавбек отказал «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

    В 32 матчах прошлого чемпионата Франции Бакайоко забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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