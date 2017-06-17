Бакайоко отказал «Ман Сити» и «МЮ» ради перехода в «Челси», «Монако» требует за игрока 45 млн евро
Полузащитник «Монако» Тьемуэ Бакайоко может стать игроком «Челси».
Сообщается, что 22-летний француз дал согласие на переход в лондонский клуб, отклонив предложения «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Во время переговоров о трансферной цене «Челси» предложил за Бакайоко 30 миллионов евро, тогда как «Монако» ответил отказом, запросив 45 миллионов.
Ожидается, что клубы придут к компромиссу.
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