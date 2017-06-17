Бакайоко отказал «Ман Сити» и «МЮ» ради перехода в «Челси», «Монако» требует за игрока 45 млн евро

Полузащитник «Монако» Тьемуэ Бакайоко может стать игроком .

Сообщается, что 22-летний француз дал согласие на переход в лондонский клуб, отклонив предложения «Манчестер Сити» и .

Во время переговоров о трансферной цене «Челси» предложил за Бакайоко 30 миллионов евро, тогда как ответил отказом, запросив 45 миллионов.

Ожидается, что клубы придут к компромиссу.