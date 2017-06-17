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    Бакайоко отказал «Ман Сити» и «МЮ» ради перехода в «Челси», «Монако» требует за игрока 45 млн евро

    Теги Монако Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Тьемуэ Бакайоко

    Полузащитник «Монако» Тьемуэ Бакайоко может стать игроком «Челси».

    Сообщается, что 22-летний француз дал согласие на переход в лондонский клуб, отклонив предложения «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

    Во время переговоров о трансферной цене «Челси» предложил за Бакайоко 30 миллионов евро, тогда как «Монако» ответил отказом, запросив 45 миллионов.

    Ожидается, что клубы придут к компромиссу.

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