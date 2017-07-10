«Манчестер Юнайтед» перебил предложение «Челси» по Бакайоко – более 40 млн фунтов
Полузащитник Тьемуэ Бакайоко интересен не только «Челси», но и «Манчестер Юнайтед».
Как утверждает Daily Mail, «МЮ» перебил предложение лондонцев про трансферу футболиста «Монако». Манкунианцы уведомили монегасков, что заплатят за игрока больше 40 миллионов фунтов.
«Монако» попросил у «Челси» увеличить предложенную сумму, которая составляет 37 миллионов фунтов. Сделка была близка к завершению, но официально монегаски не принимали предложение синих.
На данный момент «МЮ» лидирует в борьбе за 22-летнего Бакайоко.
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