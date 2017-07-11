«Челси» близок к подписанию защитника «Реала» Данило

«Челси» опередил «Ювентус» в борьбе за защитника Данило. Об этом сообщает UOL.

По информации издания, близок к согласованию трансфера за 31 миллион евро.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отмечал, что не хочет отпускать защитника. Однако успехи «Челси» в АПЛ убедили покинуть мадридский клуб.

Два года назад «Реал» купил бразильца у «Порту». Тогда сумма трансфера составила 31,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Ювентус» согласовали 20-миллионный трансфер Данило.

Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.