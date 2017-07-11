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    «Челси» близок к подписанию защитника «Реала» Данило

    Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия примера Испания возможные трансферы Данило

    «Челси» опередил «Ювентус» в борьбе за защитника «Реала» Данило. Об этом сообщает UOL.

    По информации издания, «Челси» близок к согласованию трансфера за 31 миллион евро.

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отмечал, что не хочет отпускать защитника. Однако успехи «Челси» в АПЛ убедили Данило покинуть мадридский клуб.

    Два года назад «Реал» купил бразильца у «Порту». Тогда сумма трансфера составила 31,5 миллиона евро.

    Ранее сообщалось, что «Реал» и «Ювентус» согласовали 20-миллионный трансфер Данило.

    Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.

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