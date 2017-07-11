«Челси» близок к подписанию защитника «Реала» Данило
«Челси» опередил «Ювентус» в борьбе за защитника «Реала» Данило. Об этом сообщает UOL.
По информации издания, «Челси» близок к согласованию трансфера за 31 миллион евро.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отмечал, что не хочет отпускать защитника. Однако успехи «Челси» в АПЛ убедили Данило покинуть мадридский клуб.
Два года назад «Реал» купил бразильца у «Порту». Тогда сумма трансфера составила 31,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» и «Ювентус» согласовали 20-миллионный трансфер Данило.
Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.