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    Роберто Манчини: «Хочу помочь Кокорину, Дзюбе и Шатову начать забивать и выигрывать»

    Теги Зенит Артем Дзюба Станислав Черчесов Роберто Манчини Премьер-лига Россия сборная России Александр Кокорин Олег Шатов

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал просьбу тренера сборной России Станислава Черчесова обращаться к нему напрямую, а не через прессу.

    «У меня нет его номера, и мне пока нечего ему сказать. Когда Черчесов проявит желание, мы обязательно встретимся и обсудим все вопросы.

    Я хочу помочь моим футболистам, в том числе Кокорину, Артему Дзюбе и Олегу Шатову, начать забивать и выигрывать. Если они сделают это, обязательно вернутся в сборную, потому что таких футболистов Черчесов не сможет не заметить. Я высоко ценю его работу в сборной. Он большой профессионал», — сказал Манчини.

    Кокорин, Дзюба и Шатов не участвовали в составе сборной России на Кубке конфедераций.

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