Главный тренер Роберто Манчини прокомментировал просьбу тренера сборной России Станислава Черчесова обращаться к нему напрямую, а не через прессу.

«У меня нет его номера, и мне пока нечего ему сказать. Когда Черчесов проявит желание, мы обязательно встретимся и обсудим все вопросы.

Я хочу помочь моим футболистам, в том числе Кокорину, и Олегу Шатову, начать забивать и выигрывать. Если они сделают это, обязательно вернутся в сборную, потому что таких футболистов Черчесов не сможет не заметить. Я высоко ценю его работу в сборной. Он большой профессионал», — сказал Манчини.

Кокорин, Дзюба и Шатов не участвовали в составе сборной России на Кубке конфедераций.