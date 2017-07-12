Роберто Манчини: «Хочу помочь Кокорину, Дзюбе и Шатову начать забивать и выигрывать»
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал просьбу тренера сборной России Станислава Черчесова обращаться к нему напрямую, а не через прессу.
«У меня нет его номера, и мне пока нечего ему сказать. Когда Черчесов проявит желание, мы обязательно встретимся и обсудим все вопросы.
Я хочу помочь моим футболистам, в том числе Кокорину, Артему Дзюбе и Олегу Шатову, начать забивать и выигрывать. Если они сделают это, обязательно вернутся в сборную, потому что таких футболистов Черчесов не сможет не заметить. Я высоко ценю его работу в сборной. Он большой профессионал», — сказал Манчини.
Кокорин, Дзюба и Шатов не участвовали в составе сборной России на Кубке конфедераций.
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