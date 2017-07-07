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    «Коринтианс» отказался продать Арану ЦСКА за 10 млн евро

    Теги ЦСКА Бордо Коринтианс высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Пабло Насименто Гильерме Арана

    Левый защитник «Коринтианса» Гильерме Арана, скорее всего, не перейдет в ЦСКА.

    Руководство бразильского клуба отвергло предложение армейцев по 20-летнему игроку в размере 10 миллионов евро. «Коринтианс» хочет выручить за Арану 15 миллионов евро, поскольку клубу принадлежит всего 40% экономических прав на игрока.

    Араной также интересуется «Бордо», представители которого провели встречу с агентом футболиста. «Бордо» готов заплатить за него всего 9 миллионов, но может уступить права на Пабло Насименто, который оценивается в 3 миллиона.

    Подробную статистику Араны можно изучить здесь.

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