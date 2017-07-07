«Коринтианс» отказался продать Арану ЦСКА за 10 млн евро
Левый защитник «Коринтианса» Гильерме Арана, скорее всего, не перейдет в ЦСКА.
Руководство бразильского клуба отвергло предложение армейцев по 20-летнему игроку в размере 10 миллионов евро. «Коринтианс» хочет выручить за Арану 15 миллионов евро, поскольку клубу принадлежит всего 40% экономических прав на игрока.
Араной также интересуется «Бордо», представители которого провели встречу с агентом футболиста. «Бордо» готов заплатить за него всего 9 миллионов, но может уступить права на Пабло Насименто, который оценивается в 3 миллиона.
Подробную статистику Араны можно изучить здесь.
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