«Коринтианс» отказался продать Арану ЦСКА за 10 млн евро

Левый защитник «Коринтианса» Гильерме Арана, скорее всего, не перейдет в .

Руководство бразильского клуба отвергло предложение армейцев по 20-летнему игроку в размере 10 миллионов евро. хочет выручить за Арану 15 миллионов евро, поскольку клубу принадлежит всего 40% экономических прав на игрока.

Араной также интересуется , представители которого провели встречу с агентом футболиста. «Бордо» готов заплатить за него всего 9 миллионов, но может уступить права на Пабло Насименто, который оценивается в 3 миллиона.

Подробную статистику Араны можно изучить здесь.