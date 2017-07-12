Бывший тренер Мирча Луческу рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в петербургском клубе.

– Я подписал контракт и узнал, что несколько футболистов хотят уйти. Первый – !

– Удержать невозможно?

– Разговаривал с ним три раза! Убеждал: «Ты мне нужен…» отказывался наотрез. Смотрел на меня: «Мистер, у меня есть семья и предложение об огромном контракте в Китае. Умоляю вас, отпустите!» Разве я мог поступить иначе?

– Не могли?

– Не мог. Потом ко мне стал каждый день ходить Гарай. Каждый день!

– С теми же речами?

– «Please, Мистер, я не могу здесь, моя жена тоже не может, отпустите…» Следом – Ломбертс. Потом Кришито, Витцель. Я испытывал шок! Несколько человек мечтают уйти. Думаете, мне легко было все это узнавать?

Мне не хотелось тратить деньги просто так. Я рассуждал не просто как тренер: Россия под санкциями. Не то время, чтобы ошибаться с расходами на футболистов. Тут же накинется пресса: «Почему «Зенит» столько тратит?!». Я хотел что-то сделать с теми, кто уже пришел в клуб. Еще мне хотелось выигрывать именно с русскими футболистами. Поэтому в «Зените» появился Цаллагов, который стоил всего 300 тысяч…

Это отличный трансфер! Цаллагов здорово выступал, у него прекрасный последний пас. Мне хотелось отдать ведущую роль русским игрокам. Я люблю воспитывать футболистов, доводить их до уровня. Учить дисциплине. Спросите у Дзюбы, Кокорина, сколько с ними возился, сколько бесед провел… Да Смольникова спросите! – заявил Луческу.