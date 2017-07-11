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    «Реал» может отдать Хамеса в аренду на год за 15 млн евро

    Теги Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Хамес Родригес

    Стали известны условия вероятного ухода полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса в другой клуб.

    Сообщается, что мадридцы намерены продать 25-летнего колумбийца за 80 миллионов евро. Если трансфер не состоится, то «Реал» может отпустить Хамеса в аренду на один год за 15 миллионов евро с опцией выкупа. При этом в предстоящем сезоне новый клуб будет обязан сам выплачивать ему оклад.

    Контракт Хамеса с «Реалом» рассчитан до июня 2020 года. Ранее стало известно, что «Бавария» готова арендовать хавбека на 2 года с правом выкупа.

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