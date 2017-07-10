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    Президент «ПСЖ» заставил Верратти публично извиниться за слова агента

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Марко Верратти Нассер Аль-Хелайфи

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заставил полузащитника Марко Верратти записать видеообращение с извинениями за слова своего агента о том, что «игроки, мечтающие о победе в Лиге чемпионов, не перейдут в «ПСЖ». 

    Об этом утверждает журналист L’Equipe Антуан Момон.

    «Президент заставил Верратти записать эти извинения перед клубом и болельщиками. Марко публично извинился и заявил, что счастлив в «ПСЖ», но их с агентом действия говорят об обратном. Не думаю, что его переход в «Барселону» нереален», – сказал журналист в эфире радио Graderia.

    Верратти извинился за слова агента о том, что игроки, мечтающие о победе в ЛЧ, не перейдут в «ПСЖ»

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