Президент «ПСЖ» заставил Верратти публично извиниться за слова агента

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заставил полузащитника Марко Верратти записать видеообращение с извинениями за слова своего агента о том, что «игроки, мечтающие о победе в Лиге чемпионов, не перейдут в «ПСЖ».

Об этом утверждает журналист L’Equipe Антуан Момон.

«Президент заставил Верратти записать эти извинения перед клубом и болельщиками. Марко публично извинился и заявил, что счастлив в «ПСЖ», но их с агентом действия говорят об обратном. Не думаю, что его переход в «Барселону» нереален», – сказал журналист в эфире радио Graderia.

Верратти извинился за слова агента о том, что игроки, мечтающие о победе в ЛЧ, не перейдут в «ПСЖ»