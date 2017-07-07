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    Верратти извинился за слова агента о том, что игроки, мечтающие о победе в ЛЧ, не перейдут в «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Марко Верратти Донато Ди Кампли агенты

    «ПСЖ» выложил видеообращение полузащитника Марко Верратти к болельщикам. На нем футболист приносит извинения за высказывания своего агента Донато Ди Кампли о том, что «игроки, мечтающие о победе в Лиге чемпионов, не перейдут в «ПСЖ»

    «Сегодня утром я увидел заявления моего агента и хочу сказать, что это не мои мысли. Я знаю и понимаю, что он работает вместе со мной, поэтому хочу принести извинения клубу, всем людям, которые здесь работают, и, конечно, болельщикам. 

    В Париже я всем доволен. Мы возобновили тренировки, я очень рад видеть своих партнеров. Я действительно хочу извиниться еще раз.

    Я не разговариваю очень много, потому что уважаю «ПСЖ». Эти заявления – не мои мысли и не мое мнение. Надеюсь, такого не повторится. 

    В «ПСЖ» я всегда выкладывался максимально. И я продолжу выкладываться на 100 процентов ради клуба», – сказал Верратти. 

    Ранее президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что клуб действительно хочет подписать Верратти и что сам итальянец тоже хочет этого трансфера

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