Верратти извинился за слова агента о том, что игроки, мечтающие о победе в ЛЧ, не перейдут в «ПСЖ»

«ПСЖ» выложил видеообращение полузащитника Марко Верратти к болельщикам. На нем футболист приносит извинения за высказывания своего агента Донато Ди Кампли о том, что «игроки, мечтающие о победе в Лиге чемпионов, не перейдут в «ПСЖ».

«Сегодня утром я увидел заявления моего агента и хочу сказать, что это не мои мысли. Я знаю и понимаю, что он работает вместе со мной, поэтому хочу принести извинения клубу, всем людям, которые здесь работают, и, конечно, болельщикам.

В Париже я всем доволен. Мы возобновили тренировки, я очень рад видеть своих партнеров. Я действительно хочу извиниться еще раз.

Я не разговариваю очень много, потому что уважаю . Эти заявления – не мои мысли и не мое мнение. Надеюсь, такого не повторится.

В «ПСЖ» я всегда выкладывался максимально. И я продолжу выкладываться на 100 процентов ради клуба», – сказал Верратти.

Ранее президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что клуб действительно хочет подписать Верратти и что сам итальянец тоже хочет этого трансфера.