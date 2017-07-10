Нападающий «Реала» станет вторым вице-капитаном команды, сообщает As.

Капитаном останется защитник , его заместителем будет латераль Марсело. Ранее одним из вице-капитанов был защитник Пепе, который этим летом ушел из «Реала». Нападающий Карим Бензема станет третьим вице-капитаном.

Отмечается, что Роналду будет участвовать в принятии решений по игровым вопросам. Он будет регулярно встречаться с президентом Флорентино Пересом вместе с Рамосом и , чтобы обсудить вопросы, которые непосредственно влияют на команду.

Ранее сообщалось, что Роналду окончательно решил остаться в «Реале».