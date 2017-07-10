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    As: Роналду станет вторым вице-капитаном «Реала»

    Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Пепе Реал Мадрид Серхио Рамос примера Испания Марсело Флорентино Перес

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду станет вторым вице-капитаном команды, сообщает As.

    Капитаном останется защитник Серхио Рамос, его заместителем будет латераль Марсело. Ранее одним из вице-капитанов был защитник Пепе, который этим летом ушел из «Реала». Нападающий Карим Бензема станет третьим вице-капитаном.

    Отмечается, что Роналду будет участвовать в принятии решений по игровым вопросам. Он будет регулярно встречаться с президентом Флорентино Пересом вместе с Рамосом и Марсело, чтобы обсудить вопросы, которые непосредственно влияют на команду.

    Ранее сообщалось, что Роналду окончательно решил остаться в «Реале».

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