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    As: Роналду окончательно решил остаться в «Реале»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания

    Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду принял решение продолжить выступать за испанский клуб, несмотря на возникшие разногласия.

    Португалец дал понять руководству «Реала», что на него можно рассчитывать в следующем сезоне. Клуб ведет активную деятельность на трансферном рынке, учитывая сохранение Роналду в составе команды.

    Слушание по делу об укрывании налогов Роналду назначено на 31 июля.

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