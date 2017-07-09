As: Роналду окончательно решил остаться в «Реале»
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду принял решение продолжить выступать за испанский клуб, несмотря на возникшие разногласия.
Португалец дал понять руководству «Реала», что на него можно рассчитывать в следующем сезоне. Клуб ведет активную деятельность на трансферном рынке, учитывая сохранение Роналду в составе команды.
Слушание по делу об укрывании налогов Роналду назначено на 31 июля.
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