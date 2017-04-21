Роналду и Рамос предложили Левандовскому перейти в «Реал»

снова интересуется нападающим «Баварии» Робертом Левандовским.

После ответного четвертьфинала Лиги чемпионов в Мадриде 28-летний поляк разговаривал с капитаном «Реала» Серхио Рамосом и форвардом .

Оба футболиста, обладающие наибольшим влиянием в раздевалке , после обмена комплиментами предложили Левандовскому перейти в .

Президенту испанской команды игра Левандовски нравится со времен покера поляка в ворота «Реала» в составе дортмундской «Боруссии». В этот раз Перес также общался с игроком и спрашивал его о здоровье беременной жены. Он пожелал игроку удачи в заключительной части сезона.

Левандовски недавно продлил контракт с «Баварией» до 2021 года. Его зарплата выросла с 8 до 15 миллионов евро в год, а вместе с бонусами – до 17-18 миллионов. Он самый высокооплачиваемый футболист бундеслиги.