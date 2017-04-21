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    Роналду и Рамос предложили Левандовскому перейти в «Реал»

    Теги Бавария Криштиану Роналду бундеслига Германия Реал Мадрид Серхио Рамос примера Испания возможные трансферы Флорентино Перес Роберт Левандовски

    «Реал» снова интересуется нападающим «Баварии» Робертом Левандовским.

    После ответного четвертьфинала Лиги чемпионов в Мадриде 28-летний поляк разговаривал с капитаном «Реала» Серхио Рамосом и форвардом Криштиану Роналду.

    Оба футболиста, обладающие наибольшим влиянием в раздевалке «Реала», после обмена комплиментами предложили Левандовскому перейти в «Реал».

    Президенту испанской команды Флорентино Пересу игра Левандовски нравится со времен покера поляка в ворота «Реала» в составе дортмундской «Боруссии». В этот раз Перес также общался с игроком и спрашивал его о здоровье беременной жены. Он пожелал игроку удачи в заключительной части сезона.

    Левандовски недавно продлил контракт с «Баварией» до 2021 года. Его зарплата выросла с 8 до 15 миллионов евро в год, а вместе с бонусами – до 17-18 миллионов. Он самый высокооплачиваемый футболист бундеслиги.

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