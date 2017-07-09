Нападающий Александр Кокорин прокомментировал возможность быть капитаном команды. Игрок вышел с капитанской повязкой на контрольный матч против «Аустрии» (2:1)

«Было приятно и неожиданно, но я понимаю, что это разовая акция. В скором времени будет собрание, на котором мы узнаем нового капитана после Данни. Мне до капитана еще очень далеко.

В раздевалке повязка висела над моим местом, и я спросил у ребят, кто забыл ее надеть. За минуту до выхода Манчини говорит: «Сегодня капитан – ты». Лишних вопросов задать тренеру не успел. Идеальный капитан – это человек, которого уважают и слушают в коллективе, за кем команда пойдет в трудную минуту. Не играл с Семаком, но все ребята говорят, что он был лучшим капитаном.

Я ощущаю себя опытным игроком, все-таки много игр провел и в РФПЛ, и за сборную. Но, мне кажется, не стоит обращать внимание, что именно я стал капитаном в товарищеской игре», — сказал Кокорин.