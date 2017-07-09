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    Александр Кокорин: «Мне до капитана «Зенита» еще очень далеко»

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Александр Кокорин

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал возможность быть капитаном команды. Игрок вышел с капитанской повязкой на контрольный матч против «Аустрии» (2:1)

    «Было приятно и неожиданно, но я понимаю, что это разовая акция. В скором времени будет собрание, на котором мы узнаем нового капитана после Данни. Мне до капитана «Зенита» еще очень далеко.

    В раздевалке повязка висела над моим местом, и я спросил у ребят, кто забыл ее надеть. За минуту до выхода Манчини говорит: «Сегодня капитан – ты». Лишних вопросов задать тренеру не успел. Идеальный капитан – это человек, которого уважают и слушают в коллективе, за кем команда пойдет в трудную минуту. Не играл с Семаком, но все ребята говорят, что он был лучшим капитаном.

    Я ощущаю себя опытным игроком, все-таки много игр провел и в РФПЛ, и за сборную. Но, мне кажется, не стоит обращать внимание, что именно я стал капитаном в товарищеской игре», — сказал Кокорин.

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