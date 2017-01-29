Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Кокорин: «Главное не забить все голы на сборе и оставить на важные матчи»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Легия товарищеские матчи (клубы) Александр Кокорин

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями после игры с «Легией» (2:0), в которой он оформил дубль.

    «Так хорошо получается, что мы выигрываем, и мне удается забивать. Но главное, чтобы я не забил все мячи здесь, а оставил на важные матчи.

    Тренер сказал мне, что все, что мы отрабатывали на тренировках, сработало и в игре.

    Соперники на сборах стали сильнее, «Легия» играла в Лиге чемпионов. Они хотели сыграть с нами на первом сборе и сейчас нас преследуют здесь», – сказал Кокорин.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться