Нападающий Александр Кокорин поделился впечатлениями после игры с «Легией» (2:0), в которой он оформил дубль.

«Так хорошо получается, что мы выигрываем, и мне удается забивать. Но главное, чтобы я не забил все мячи здесь, а оставил на важные матчи.

Тренер сказал мне, что все, что мы отрабатывали на тренировках, сработало и в игре.

Соперники на сборах стали сильнее, играла в Лиге чемпионов. Они хотели сыграть с нами на первом сборе и сейчас нас преследуют здесь», – сказал Кокорин.