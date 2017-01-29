Александр Кокорин: «Главное не забить все голы на сборе и оставить на важные матчи»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями после игры с «Легией» (2:0), в которой он оформил дубль.
«Так хорошо получается, что мы выигрываем, и мне удается забивать. Но главное, чтобы я не забил все мячи здесь, а оставил на важные матчи.
Тренер сказал мне, что все, что мы отрабатывали на тренировках, сработало и в игре.
Соперники на сборах стали сильнее, «Легия» играла в Лиге чемпионов. Они хотели сыграть с нами на первом сборе и сейчас нас преследуют здесь», – сказал Кокорин.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.