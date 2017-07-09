Компания, связанная с Цукербергом, собирается купить «Тоттенхэм» за 1 млрд фунтов

Американская инвестиционная компания Iconiq Capital, связанная с основателем Facebook Марком Цукербергом, готова предложить 1 миллиард фунтов за .

Iconiq Capital начала вести переговоры с руководством клуба еще в 2014 году. Американская компания предлагала владельцу «Тоттенхэма» 882,6 миллиона фунтов за клуб, но англичанин отклонил предложение.

Леви не планирует продавать клуб в нынешнем году, ожидая переезда команды на новый стадион. 55-летний англичанин оценивает стоимость «Тоттенхэма» в 2 миллиарда фунтов.