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    Компания, связанная с Цукербергом, собирается купить «Тоттенхэм» за 1 млрд фунтов

    Теги премьер-лига Англия бизнес Тоттенхэм Дэниэл Леви

    Американская инвестиционная компания Iconiq Capital, связанная с основателем Facebook Марком Цукербергом, готова предложить 1 миллиард фунтов за «Тоттенхэм».

    Iconiq Capital начала вести переговоры с руководством клуба еще в 2014 году. Американская компания предлагала владельцу «Тоттенхэма» Дэниэлу Леви 882,6 миллиона фунтов за клуб, но англичанин отклонил предложение.

    Леви не планирует продавать клуб в нынешнем году, ожидая переезда команды на новый стадион. 55-летний англичанин оценивает стоимость «Тоттенхэма» в 2 миллиарда фунтов.

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