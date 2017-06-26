«Тоттенхэм» не продаст Кейна «МЮ» дешевле чем за 200 млн фунтов
«Тоттенхэм» не намерен продавать форварда Харри Кейна, сообщает The Independent.
Лондонцы осведомлены об интересе «Манчестер Юнайтед» к 23-летнему нападающему. «МЮ», как сообщалось, может заплатить за англичанина 100 миллионов фунтов.
Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви оценил Кейна в 200 миллионов фунтов и не намерен вести переговоры с предложениями с компенсацией ниже этой суммы.
Статистику лучшего бомбардира АПЛ в минувшем сезоне можно изучить здесь.
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