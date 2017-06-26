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    «Тоттенхэм» не продаст Кейна «МЮ» дешевле чем за 200 млн фунтов

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн

    «Тоттенхэм» не намерен продавать форварда Харри Кейна, сообщает The Independent.

    Лондонцы осведомлены об интересе «Манчестер Юнайтед» к 23-летнему нападающему. «МЮ», как сообщалось, может заплатить за англичанина 100 миллионов фунтов.

    Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви оценил Кейна в 200 миллионов фунтов и не намерен вести переговоры с предложениями с компенсацией ниже этой суммы.

    Статистику лучшего бомбардира АПЛ в минувшем сезоне можно изучить здесь.

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