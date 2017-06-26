«Тоттенхэм» не продаст Кейна «МЮ» дешевле чем за 200 млн фунтов

не намерен продавать форварда Харри Кейна, сообщает The Independent.

Лондонцы осведомлены об интересе к 23-летнему нападающему. «МЮ», как сообщалось, может заплатить за англичанина 100 миллионов фунтов.

Президент «Тоттенхэма» оценил Кейна в 200 миллионов фунтов и не намерен вести переговоры с предложениями с компенсацией ниже этой суммы.

Статистику лучшего бомбардира АПЛ в минувшем сезоне можно изучить здесь.