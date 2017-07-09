Председатель совета директоров Леонид Федун заявил, что домашний стадион клуба, , не приспособлен для проведения хоккейных матчей на открытом воздухе.

«Хоккейный матч на стадионе провести невозможно, конструкция не позволяет, поле тогда придется убить.

Окупаемость стадиона? Если бы не девальвация, он отбился бы достаточно быстро, лет за 10. Но с учетом девальвации сказать невозможно», – сказал Федун.

В 2015 году вице-президент хоккейного «Спартака» Валерий Каменский заявлял, что клуб рассматривает возможность проведения хоккейного матча на «Открытие Арене», однако реализовать это не удалось.

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