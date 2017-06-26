В интернете появились фото новой формы «Спартака». На ней нет полосы на груди
Портал FootyHeadlines, специализирующийся на инсайдах по игровой форме, опубликовал фотографии формы «Спартака» на следующий сезон.
У обоих комплектов нет традиционной полосы на груди – домашний комплект выполнен в красном цвете, гостевой – в белом. Кроме того, эмблема размещена не по центру, а слева. Техническим спонсором клуба остается Nike.
В последний раз «Спартак» играл в обоих комплектах формы без полосы в сезоне-2005, а в сезоне-2014/15 полоса была темно-красного и серого цвета соответственно.
Фото: FootyHeadlines.com
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