В интернете появились фото новой формы «Спартака». На ней нет полосы на груди

Портал FootyHeadlines, специализирующийся на инсайдах по игровой форме, опубликовал фотографии формы на следующий сезон.

У обоих комплектов нет традиционной полосы на груди – домашний комплект выполнен в красном цвете, гостевой – в белом. Кроме того, эмблема размещена не по центру, а слева. Техническим спонсором клуба остается .

В последний раз играл в обоих комплектах формы без полосы в сезоне-2005, а в сезоне-2014/15 полоса была темно-красного и серого цвета соответственно.

Фото: FootyHeadlines.com