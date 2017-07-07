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    The Times: «МЮ» заплатит 90 млн фунтов за Лукаку и отпустит Руни в «Эвертон»

    Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Ромелу Лукаку

    Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

    Сумма трансфера может составить около 90 миллионов фунтов. 75 миллионов будет выплачено сразу, еще 15 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

    Также «МЮ» расстанется с нападающим Уэйном Руни, который уже выступал за «Эвертон» с 1995 до 2004 года.

    Лукаку сейчас находится в Лос-Анджелесе, где может пройти медобследование перед переходом в «МЮ».

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