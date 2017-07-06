Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы по итогам Кубка конфедераций.

– За что люди полюбили эту сборную?

– Читал свежее интервью Гуса Хиддинка, в котором он похвалил нашу команду. Сказал, что она выглядела энергичнее, чем та сборная, которая играла на Евро-2016. Мне лестно слышать теплые слова о своей работе со стороны такого специалиста. Важно отметить, что сборная держала удар во всех трех матчах, что бы ни случилось.

Мы продолжали атаковать даже после удалений, необязательных пропущенных мячей и других невзгод. За эту неуступчивость команду и полюбили. С другой стороны, характер на таком уровне - обязательное условие. Но одного характера мало. Футболисты и сами это понимают. Так что будем прибавлять во всех смыслах.

– После поражения от мексиканцев Федор Смолов плакал прямо на поле. Таких эмоций давно не приходилось видеть от российских футболистов. Вы удивились?

– В сборной существуют определенные критерии отбора игроков. Мы объявили об этом в первый же день. Футболист должен проявлять себя качественным исполнителем не только на поле, но и за его пределами. В том числе и поэтому команда на сегодняшний день симпатична болельщикам. Хотя мы сделали только маленький шаг в данном направлении.

Что касается эмоций Смолова, то мы нацеливали футболистов на высокий результат. Готовность была соответствующая. Ни один футболист за то время, что мы были вместе, не «свернул в сторону» вне зависимости от предоставленного игрового времени. Сборная была единым целым. Смолов — все-таки не артист, чтобы изображать такие эмоции.

Показывали Александра Самедова. У него тоже ком подступил к горлу. У ребят было серьезное желание добиться результата. Имелся хороший шанс сделать это, но в силу определенных причин не удалось. Эти слёзы дорого нам обошлись. Нужно делать выводы.

– Были такие футболисты, которых вы не вызвали в сборную из-за их человеческих качеств, чтобы не нарушить командную химию?

– Человеческие качества – не слишком подходящее понятие для спорта. Мы понимаем, что нам нужно в преддверии большого турнира. Я и сам ездил на них, будучи футболистом и смотрел, как тренеры других сборных выстраивают свою работу.

Атмосфера очень важна. Как я уже говорил, во время Кубка конфедераций 30 дней в национальной команде для меня пролетели как один. Все футболисты четко понимали, чего от них хотят. Мы не говорим, что кто-то кого-то любит или не любит, но четко понимаем – спортсмен должен быть командным игроком. Понимаем, амбиции есть у всех, но каждый сам должен с ними справляться. В заявке 23 футболиста, а играют всего 11.

Тренерскому штабу необходимо создать конкурентную среду. Потому что одни готовы конкурировать, а другие на подсознательном уровне хотят иметь «абонемент». Мы внимательно наблюдаем, кто готов нам помочь, а кто может создать проблемы в коллективе. Футбольная составляющая – одна из ключевых, но есть много нюансов, которые нужно отслеживать.

– Игорь Акинфеев после вашего прихода в сборную пропустил только один матч - с Коста-Рикой. Не планировали ли посмотреть в деле других вратарей?

– Мы предоставили возможность сыграть Сослану Джанаеву и Станиславу Крицюку, но во время Кубка конфедераций они были травмированы. Потом появилось еще несколько талантливых голкиперов. Вот и сейчас сезон только начинается: будет возможность посмотреть других вратарей. Однако мы не можем постоянно их менять. Насчет «первого номера» сомнений не было: Акинфеев как играл великолепно, так и играет. Тренерский штаб уверен в его мастерстве.

– Как он отреагировал на свою ошибку в матче с Мексикой?

– Мы не обсуждали с ним эту тему, потому что иногда лучше помолчать. Потом наступит определенный день, когда мы поговорим об этом. Хотя, на мой взгляд, надо просто эту ситуацию проанализировать и забыть, двигаться дальше. А что касается его высказывания после игры, то Игоря тоже можно понять.

– Очень хороший сезон провел Алексей Миранчук. Вы сами говорили, что он является тем самым «джокером» в команде, который может выйти и решить исход матча. Но почему он так мало сыграл на турнире?

– Тогда вам встречный вопрос, если говорите про хороший сезон. Вы сколько игр «Локомотива» смотрели? Мы не враги ни себе, ни самому Миранчуку. Когда он выходил на замену, то был очень полезен для команды. Но не стоит забывать: нужно, чтобы и футболист приносил пользу, и команда оставалась на хорошем уровне.

Хотим мы этого или нет, но история с продлением контракта с «Локомотивом» отвлекала Алексея, мешала пребывать в наилучших кондициях. Мы все это отслеживали.

Зачем игроку давать непосильную нагрузку? На сборах он во многом прибавил, стал четче понимать, что от него требуют. Уже скоро стартует чемпионат, и мы надеемся, что мы будем видеть от него на поле ту игру, какую от него и ждем, – сказал Черчесов.