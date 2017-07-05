Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк оценил игру команды на Кубке конфедераций-2017.

– Как оцените работу на турнире главного тренера ?

– Вижу, что он находится в процессе строительства конкурентоспособной команды для участия в таком турнире, как чемпионат мира. Это самое важное. На собственном опыте, со сборной Кореи в 2001 году, проходил через конфедераций. И точно знаю, что это определенная точка, на которой можно достаточно здраво и объективно оценить, где вы находитесь по сравнению с другими командами.

– Вы видите прогресс, если сравнивать нынешнюю сборную России с той, что играла год назад на Euro-2016 во Франции?

– Эта команда – более энергичная. Да, эта энергия проявляется не все 90 минут, но это и невозможно. Мне понравилось, что в двух матчах, когда ваша команда начинала уступать в счете и требовалось прибавить, – она делала это. То есть мы видели правильную реакцию команды на неблагоприятный ход событий! А это важно. Правда, ни с Португалией, ни с Мексикой сравнять счет России не удалось, однако и с португальцами второй тайм был не похож на первый, и с мексиканцами команду не сильно смутило даже удаление.

– Каков, по-вашему, потенциал этой команды через год? До какого этапа чемпионата мира она при наилучших раскладах способна дойти?

– Главное – чтобы она сконцентрировалась вокруг тех позитивных моментов, которые мы видели на Кубке конфедераций. И, в частности, вокруг характера, проявленного после удаления в матче с Мексикой. Вокруг первого тайма в той же игре, некоторых фрагментов встречи с Португалией.

Хорошо, что перед мировым первенством будет три-четыре недели для целенаправленной подготовки, какая очень помогла нам в 2008 году. Игроки смотрели на меня с мольбой: «Когда это все уже закончится?!» Но в итоге вышли на турнир отлично подготовленными. Надеюсь, то же произойдет десять лет спустя, и Россия сможет сыграть интенсивно. Интенсивность – главное слово для сегодняшнего футбола, – сказал Хиддинк.