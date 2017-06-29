Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал слова в свой адрес со стороны эксперта «Матч ТВ» Валерия Карпина.

«Прежде всего, хочу сказать, что господин Карпин как тренер, в общем-то, ничего не добился. Теперь он стал позиционировать себя в каком-то виде спортивного комментатора.

Можно было бы всерьез обсуждать его слова, но, на мой взгляд, профессиональное понимание судейства этим специалистом находится на уровне продолговатого мозга.

Комментировать его высказывания не очень хочется. Именно по той причине, что специалисты, подобные господину Карпину, работают на столь ответственном канале, я туда не хожу. Наверное, разбираться с тем, насколько этично выражать свои мысли в таком ключе, должна госпожа Канделаки, которая руководит этим процессом», – сказал Будогосский.

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