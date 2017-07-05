Президент РФС Виталий Мутко высказался об отсутствии ряда игроков в составе сборной России на Кубке конфедераций.

– Мы главному тренеру Черчесову доверяем. Главное – у него есть настоящая команда. Все досужие разговоры про конфликты давайте оставим в стороне, непонятно, откуда они берутся.

Василия Березуцкого все уважаем, весь футбольный мир. Это было его решение – прекратить за сборную играть. Видимо, считает, что сил бороться на два фронта нет уже.

– Дзюба и Кокорин?

– Черчесов все сказал, мне добавить нечего.

– ?

– Особый разговор. Дело не в каких-то разногласиях с тренером. Поверьте, Станислав Саламович – тот человек, который переступил бы через это, если футболист был бы незаменимым, – заявил Мутко.

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