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    Мутко о Денисове: «Черчесов переступил бы через разногласия, если б игрок был незаменимым»

    Теги ЦСКА Локомотив Василий Березуцкий Игорь Денисов Виталий Мутко Станислав Черчесов Премьер-лига Россия сборная России

    Президент РФС Виталий Мутко высказался об отсутствии ряда игроков в составе сборной России на Кубке конфедераций.

    – Мы главному тренеру Черчесову доверяем. Главное – у него есть настоящая команда. Все досужие разговоры про конфликты давайте оставим в стороне, непонятно, откуда они берутся.

    Василия Березуцкого все уважаем, весь футбольный мир. Это было его решение – прекратить за сборную играть. Видимо, считает, что сил бороться на два фронта нет уже.

    – Дзюба и Кокорин?

    – Черчесов все сказал, мне добавить нечего.

    Игорь Денисов?

    – Особый разговор. Дело не в каких-то разногласиях с тренером. Поверьте, Станислав Саламович – тот человек, который переступил бы через это, если футболист был бы незаменимым, – заявил Мутко.

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