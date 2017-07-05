Нападающий Дмитрий Полоз прокомментировал свой переход из «Ростова» в .

«Это правда, что я расторг контракт с в одностороннем порядке. В конце позапрошлого сезона, когда мы завоевали серебро, у многих заканчивались контракты.

не мог предоставить хорошие условия и гарантии, поэтому мы согласились подписать новые соглашения с условием, что, если поступит предложение, мы сможем уйти в статусе свободного агента. Так и получилось. Какие-то долги у «Ростова» передо мной остались, но обещали все выплатить до конца августа», — сказал Полоз.