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    Дмитрий Полоз: «Ушел в «Зенит» в статусе свободного агента, потому что «Ростов» не мог предоставить хорошие условия»

    Теги Зенит Ростов Премьер-лига Россия трансферы Дмитрий Полоз

    Нападающий Дмитрий Полоз прокомментировал свой переход из «Ростова» в «Зенит».

    «Это правда, что я расторг контракт с «Ростовом» в одностороннем порядке. В конце позапрошлого сезона, когда мы завоевали серебро, у многих заканчивались контракты.

    «Ростов» не мог предоставить хорошие условия и гарантии, поэтому мы согласились подписать новые соглашения с условием, что, если поступит предложение, мы сможем уйти в статусе свободного агента. Так и получилось. Какие-то долги у «Ростова» передо мной остались, но обещали все выплатить до конца августа», — сказал Полоз.

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