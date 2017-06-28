Дмитрий Полоз о контракте с «Ростовом»: «Этот факт не имел большого значения»

Новичок Дмитрий Полоз прокомментировал свой переход в петербургский клуб из .

– Когда получили предложение от ?

– Разговоры шли уже в конце прошлого сезона. А решилось все окончательно сейчас, когда были в сборной. Но по большому счету над предложением «Зенита» думал один-два дня. Посоветовался с родными и близкими, а потом обо всем договорились с клубом.

– Ваш контракт с «Ростовом» когда истекал?

– В нынешней ситуации этот факт не имел большого значения. Давайте на этом в данном вопросе поставим точку.

– Вы сказали, что на вас здорово повлиял тот факт, что «Зенит» возглавил Манчини. Чем вам нравится этот тренер?

– Самым лучшим российским тренером я считаю Курбана Бердыева. Он мне дал очень и очень много, стал как отец. Буду помнить об этом до конца своих дней. Но с лучшим российским специалистом я уже, получается, поработал – надо двигаться дальше. Надеюсь, что Роберто Манчини сможет научить меня чему-то новому. В том числе поэтому и принял это решение.

– Контракт вы подписали на три года.

– На данный момент это нормально. Оптимальный вариант.

– С учетом перехода в стан сине-бело-голубых Терентьева, Нобоа, Ерохина и Полоза, а еще раньше Новосельцева, в Питере уже шутят, что в «Зените» настают времена -на-Неве.

– Думаю, что в первую очередь «Зенит» ориентируется на сильных футболистов. Но если вышло так, что до этого они играли в одной команде, почему их не взять?

– Когда идешь в новую команду с таким количеством знакомых, адаптироваться в ней будет проще?

– Есть такой момент. Но я многих знаю не только по «Ростову», где мы и с Дзюбой, кстати, успели поиграть. С Сашей Кокориным знакомы со школы «Локомотива», с Шатовым в сборной пересекались. Вообще всех россиян знаю. Остается лично с тренерским штабом и иностранцами познакомиться. Но во втором случае, надеюсь, Нобоа поможет. Он-то с «Зенитом» уже целый сбор прошел, – сказал Полоз.