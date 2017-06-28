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    Дмитрий Полоз о контракте с «Ростовом»: «Этот факт не имел большого значения»

    Теги Зенит Ростов Премьер-лига Россия Дмитрий Полоз

    Новичок «Зенита» Дмитрий Полоз прокомментировал свой переход в петербургский клуб из «Ростова».

    – Когда получили предложение от «Зенита»?

    – Разговоры шли уже в конце прошлого сезона. А решилось все окончательно сейчас, когда были в сборной. Но по большому счету над предложением «Зенита» думал один-два дня. Посоветовался с родными и близкими, а потом обо всем договорились с клубом.

    – Ваш контракт с «Ростовом» когда истекал?

    – В нынешней ситуации этот факт не имел большого значения. Давайте на этом в данном вопросе поставим точку.

    – Вы сказали, что на вас здорово повлиял тот факт, что «Зенит» возглавил Манчини. Чем вам нравится этот тренер?

    – Самым лучшим российским тренером я считаю Курбана Бердыева. Он мне дал очень и очень много, стал как отец. Буду помнить об этом до конца своих дней. Но с лучшим российским специалистом я уже, получается, поработал – надо двигаться дальше. Надеюсь, что Роберто Манчини сможет научить меня чему-то новому. В том числе поэтому и принял это решение.

    – Контракт вы подписали на три года.

    – На данный момент это нормально. Оптимальный вариант.

    – С учетом перехода в стан сине-бело-голубых Терентьева, Нобоа, Ерохина и Полоза, а еще раньше Новосельцева, в Питере уже шутят, что в «Зените» настают времена Ростова-на-Неве.

    – Думаю, что в первую очередь «Зенит» ориентируется на сильных футболистов. Но если вышло так, что до этого они играли в одной команде, почему их не взять?

    – Когда идешь в новую команду с таким количеством знакомых, адаптироваться в ней будет проще?

    – Есть такой момент. Но я многих знаю не только по «Ростову», где мы и с Дзюбой, кстати, успели поиграть. С Сашей Кокориным знакомы со школы «Локомотива», с Шатовым в сборной пересекались. Вообще всех россиян знаю. Остается лично с тренерским штабом и иностранцами познакомиться. Но во втором случае, надеюсь, Нобоа поможет. Он-то с «Зенитом» уже целый сбор прошел, – сказал Полоз.

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