Сергей Фурсенко: «Кокорин может быть просто лучшим игроком в России»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поддержал форварда Александра Кокорина.
– Сегодня Кокорин был капитаном – это эксперимент или нет?
– Это не эксперимент. Я вообще Кокорина очень высоко ценю, он очень талантливый игрок.
Все эти проблемы, которые вокруг футбола, их просто надо оставить в стороне, а я думаю, что он может быть просто лучшим игроком в России, – сказал Фурсенко.
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