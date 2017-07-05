Президент Сергей Фурсенко поддержал форварда Александра Кокорина.

– Сегодня Кокорин был капитаном – это эксперимент или нет?

– Это не эксперимент. Я вообще Кокорина очень высоко ценю, он очень талантливый игрок.

Все эти проблемы, которые вокруг футбола, их просто надо оставить в стороне, а я думаю, что он может быть просто лучшим игроком в России, – сказал Фурсенко.