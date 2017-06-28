Президент Флорентино Перес высказался о возможной покупке форварда Килиана Мбаппе.

«Он очень хороший игрок. Это напоминает мне прошлое лето, когда говорили, что мы подпишем Погба. Лето длинное, и у Зидана близкие отношения с Мбаппе на протяжении нескольких лет.

Но немногие футболисты могут заиграть в в 18 лет. Он должен проявить терпение. Тренер думает об игроке. Не стоит говорить, что мы собираемся покупать футболистов, которые будут сидеть на скамейке», – сказал Перес в интервью esRadio.

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