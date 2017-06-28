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    Флорентино Перес о Мбаппе: «Он должен проявить терпение. Немногие могут заиграть в «Реале» в 18 лет»

    Теги Монако Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Зинедин Зидан Флорентино Перес Килиан Мбаппе

    Президент «Реал» Флорентино Перес высказался о возможной покупке форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

    «Он очень хороший игрок. Это напоминает мне прошлое лето, когда говорили, что мы подпишем Погба. Лето длинное, и у Зидана близкие отношения с Мбаппе на протяжении нескольких лет.

    Но немногие футболисты могут заиграть в «Реале» в 18 лет. Он должен проявить терпение. Тренер думает об игроке. Не стоит говорить, что мы собираемся покупать футболистов, которые будут сидеть на скамейке», – сказал Перес в интервью esRadio.

    Мбаппе и Доннарумма устно договорились с «Реалом», решение за Зиданом

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