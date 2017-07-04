Президент «Баварии» поделился мнением о победах немецких футболистов на международных турнирах, а также высказался о планах на сезон и трансферной политике клуба.

О победах Германии на молодежном Евро-2017 и Кубке конфедераций

«Это два замечательных события для всего немецкого футбола. Особенно стоит отметить игру команды U-21. Она доминировала в матче со сборной Испании, считающейся лучшей в Европе, и в итоге заслуженно победила. Но и команда, которую Йоахим Лев привез в Россию, также великолепно представила Германию.

Мы можем гордиться тем, какие у нас талантливые футболисты как в молодежной команде, так и в сборной. Я уверен, что мы хорошо подготовились на следующие пять-десять лет».

О Киммихе

«Это великолепный пример того, что нужно иметь терпение и дать шанс молодому игроку. Я очень счастлив был услышать от , что он хочет на постоянной основе использовать Йозуа на правом фланге защиты. С этой уверенностью в своих силах он отправился на Кубок конфедераций. Результат все видели».

О Толиссо

«Я навел о нем многочисленные справки и получил только положительные отзывы. Я с нетерпением хочу увидеть его в деле.

Склоняюсь к тому, чтобы не покупать известных игроков, чья стоимость составляет 60, 70, 80 миллионов евро и которым уже 26, 27, 28, 29 лет, а пробовать с более молодыми перспективными футболистами.

Мы приобрели 22-летнего футболиста с хорошей репутацией, и я считаю, что это было очень правильное решение».

О Руди

«Не тот трансфер хорош, что больше всего стоит, а тот, что приносит наилучший результат. Я уверен, что Себастьян – один из тех футболистов, игра которого говорит сама за себя».

О цели на сезон

«Если мы станем чемпионами Германии, то я уже буду очень доволен. Мы на пороге перестройки. Вполне естественно, что когда эта перестройка будет завершена, мы будем ставить свой целью завоевание более одного титула».

О турне по Китаю

«Нельзя говорить об интернационализации и при этом не ехать туда, где болельщики. Если ты хочешь закрепиться на новых рынках, то должен туда ехать.

Но я также доволен тем фактом, что в этом году у нас будут товарищеские матчи и на периферии – в Вольфратсхаузене, в Эрлангене. Именно такой я и представляю себе «Баварию».