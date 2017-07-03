Ули Хенесс: «Бавария» не будет платить 100 млн евро за Верратти и 25 млн в год Санчесу»
Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что клуб не готов тратить огромные суммы на приобретение звездных новичков.
«Бавария» не будет платить 100 млн евро за Верратти и 25 млн в год Санчесу. Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов нам придется много тратить, но не стоит доводить до абсурда.
«Баварии» нужно усиление, и именно этим мы заняты. Мы подписываем молодых игроков в возрасте от 20 до 22 лет», – сказал Хенесс.
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