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    Ули Хенесс: «Бавария» не будет платить 100 млн евро за Верратти и 25 млн в год Санчесу»

    Теги Бавария Алексис Санчес бундеслига Германия Ули Хенесс Марко Верратти

    Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что клуб не готов тратить огромные суммы на приобретение звездных новичков.

    «Бавария» не будет платить 100 млн евро за Верратти и 25 млн в год Санчесу. Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов нам придется много тратить, но не стоит доводить до абсурда.

    «Баварии» нужно усиление, и именно этим мы заняты. Мы подписываем молодых игроков в возрасте от 20 до 22 лет», – сказал Хенесс.

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