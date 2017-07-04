Артуро Видаль о конфликте с Киммихом: «Сказал ему меньше говорить и больше играть. Но мы по-прежнему друзья»
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал стычку в финале Кубка конфедераций против команды Германии (0:1) с партнером по «Баварии» Йозуа Киммихом.
На 57-й минуте встречи Киммих задел голкипера чилийцев Клаудио Браво, и Видаль вступился за партнера, после чего началась перепалка. Главный судья матча Милорад Мажич показал по желтой карточке обоим игрокам.
«Это была достойная битва. Атмосфера накалилась. Нам нужно было кое-что прояснить. После игры мы не виделись, но встретимся через 20 дней.
Я только сказал ему меньше говорить и больше играть. Но все нормально. Мы были на взводе. Мы по-прежнему друзья», – сказал Видаль в интервью Bild.
Киммих также высказался о ситуации.
«Это не будет проблемой на первой тренировке «Баварии». Я ничего не сказал, он немного поговорил.
Меня это не беспокоит. Такое случается в футболе», – сказал 22-летний немец.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.