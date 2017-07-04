Хосеп Гвардиола: «Все говорят, я должен измениться. А я отвечаю: «Это вы должны». Я не работаю в другой манере»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о тех, кто советует ему изменить игровую философию в Англии.
– Все говорят, я должен измениться. А я отвечаю: «Это вы должны измениться». Я не изменю [своей философии], потому что не могу работать в другой манере.
Здесь, как и везде, играют 11 на 11 в том же игровом пространстве. Разница в том, что здесь больше дозволено, и игра более равная. Здесь есть контратаки.
Тут есть шесть команд с большим финансовым потенциалом, и каждый может выиграть. Но я все равно считаю, что команда будет побеждать, играя хорошо.
- Что болельщики говорят вам?
– Они очень лояльны к команде. Здесь нет таких критических настроений, как в Испании. Они не свистят, а помогают, – сказал Гвардиола.
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