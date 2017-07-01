Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Месси хочет до начала предсезонки продлить контракт с «Барселоной»

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания

    «Барселона» может заключить новое соглашение с нападающим Лионелем Месси в ближайшие дни.

    30-летний форвард вчера женился на Антонелле Рокуццо в родном городе Росарио. Сегодня игрок возвращается в Испанию, чтобы решить вопрос с контрактом.

    Месси хочет остаться в «Барселоне». Он намерен разобраться со своим будущим до старта предсезонной подготовки, которая стартует 12 июля.

    Действующий договор Месси с клубом рассчитан до лета 2018 года.

    Месси женился. Было круто!

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться