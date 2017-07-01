Месси хочет до начала предсезонки продлить контракт с «Барселоной»

может заключить новое соглашение с нападающим Лионелем Месси в ближайшие дни.

30-летний форвард вчера женился на Антонелле Рокуццо в родном городе Росарио. Сегодня игрок возвращается в Испанию, чтобы решить вопрос с контрактом.

Месси хочет остаться в «Барселоне». Он намерен разобраться со своим будущим до старта предсезонной подготовки, которая стартует 12 июля.

Действующий договор Месси с клубом рассчитан до лета 2018 года.

Месси женился. Было круто!