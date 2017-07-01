Месси хочет до начала предсезонки продлить контракт с «Барселоной»
«Барселона» может заключить новое соглашение с нападающим Лионелем Месси в ближайшие дни.
30-летний форвард вчера женился на Антонелле Рокуццо в родном городе Росарио. Сегодня игрок возвращается в Испанию, чтобы решить вопрос с контрактом.
Месси хочет остаться в «Барселоне». Он намерен разобраться со своим будущим до старта предсезонной подготовки, которая стартует 12 июля.
Действующий договор Месси с клубом рассчитан до лета 2018 года.
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