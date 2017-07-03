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    Станислав Черчесов: «Лев расстроился, что мы не сыграли в полуфинале друг против друга»

    Теги Федор Кудряшов Виктор Васин Станислав Черчесов Йоахим Лев сборная Германии сборная России Федерация футбола Германии Георгий Джикия

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о необходимости внедрения немецкой системы подготовки футболистов и высказался о среднем возрасте своей команды.

    - О чем говорили с Левом на тренировке сборной Германии перед финалом?

    – Мы уже в Казани договорились [о встрече]. После Казани мы переписывались. Понятно, что он расстроился, и мы тоже, что мы не сыграли друг против друга в полуфинале. Понятно было, что они будут в Питере на финале. Договорилсь, что пообщаемся.

     - Успели поздравить его с победой?

     – Поздравил его одним словом: брависсимо.

    - О чем говорит победа Германии?

    – День X наступает, когда что-то надо переосмыслить. Они в свое время переосмыслили, сделали академии. Вот результат есть. Если что-то не посадишь, не польешь, не удобряешь, ничего не растет.

    Можно восхищаться, но не лучше ли чуть-чуть перенять опыт. Мы подписали [контракт] с DFB до 2030 года. Есть программа. Время на какие-то вещи есть, чтобы у нас тоже академии эти, не академии, центры, появились.

    - Средний возраст сборной на Кубке конфедераций был примерно таким же как на Евро-2016.

    – Опытные игроки нужны везде. Но давайте правильно подойдем к этому. В плане опыта, не в плане возраста, у нас молодая команда.

    Наверное, вы не думали об этом, но у Васина, Кудряшова и Джикии, когда я принял команду, был один матч на троих, – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Черчесов играл у Йоахима Лева в «Тироле».

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