Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о необходимости внедрения немецкой системы подготовки футболистов и высказался о среднем возрасте своей команды.

- О чем говорили с Левом на тренировке сборной Германии перед финалом?

– Мы уже в Казани договорились [о встрече]. После Казани мы переписывались. Понятно, что он расстроился, и мы тоже, что мы не сыграли друг против друга в полуфинале. Понятно было, что они будут в Питере на финале. Договорилсь, что пообщаемся.

- Успели поздравить его с победой?

– Поздравил его одним словом: брависсимо.

- О чем говорит победа Германии?

– День X наступает, когда что-то надо переосмыслить. Они в свое время переосмыслили, сделали академии. Вот результат есть. Если что-то не посадишь, не польешь, не удобряешь, ничего не растет.

Можно восхищаться, но не лучше ли чуть-чуть перенять опыт. Мы подписали [контракт] с DFB до 2030 года. Есть программа. Время на какие-то вещи есть, чтобы у нас тоже академии эти, не академии, центры, появились.

- Средний возраст сборной на Кубке конфедераций был примерно таким же как на Евро-2016.

– Опытные игроки нужны везде. Но давайте правильно подойдем к этому. В плане опыта, не в плане возраста, у нас молодая команда.

Наверное, вы не думали об этом, но у Васина, Кудряшова и Джикии, когда я принял команду, был один матч на троих, – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Черчесов играл у Йоахима Лева в «Тироле».

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