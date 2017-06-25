Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением об игре вратаря сборной России Игоря Акинфеева.

«Хочу выделить вратаря. Он порой допускает ошибки, но это футболист очень высокого уровня. Давно его уважаю.

А в остальном у России есть достаточно динамичных игроков, но я не знаю их достаточно хорошо, чтобы говорить об их возможности выступать в той или иной немецкой команде», – цитирует Лева «Спорт-Экспресс».

Кроме того, Лев высказался о работе главного тренера россиян .

«Не скрываю, что хотел бы сыграть в полуфинале с хозяевами. Я очень хорошо знаю Черчесова, мы поддерживаем контакт.

Станислав коренным образом изменил сборную России, на этот процесс уходит время.

Уверен, он будет таким же спокойным, последовательным человеком, который будет развивать команду. Я знаю его, как хорошего мотиватора, человека, который живет ради футбола, готов сделать все возможное для продвижения футбола в своей стране.

Надо работать спокойно. Он делает свою работу замечательно. Развитие команды занимает гораздо больше времени, чем некоторые думают», – приводит слова Лева «Р-Спорт».

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