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    Валерий Газзаев: «Кокорин был идеальным форвардом, а тренеры его испортили»

    Теги Зенит Валерий Газзаев Премьер-лига Россия Александр Кокорин

    Заместитель главы комитета Госдумы по спорту Валерий Газзаев прокомментировал игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина в прошедшем сезоне.

    «Задача тренера состоит в том, чтобы определить игроку позицию, на которой он сможет реализовать свои возможности – технические, тактические, физические. Я и по сей день считаю, что тренеры, с которыми работал Кокорин, его испортили.

    Сейчас Сашу ругают все кому не лень. Кокорин – типичный центральный нападающий. Когда он начинал играть, мы помним, что это был идеальный форвард. Саша прекрасно открывался — там и скорость, и техника, и обыгрыш. Главное – мог забить гол. Таких людей еще нужно найти. На фланге же он теряется», – сказал Газзаев в эфире программы «Тотальный разбор».

    В прошедшем сезоне Кокорин сыграл 27 матчей в чемпионате России и забил 5 голов.

    Игрок не был вызван в сборную России для участия в Кубке конфедераций.

    Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.

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