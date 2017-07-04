Заместитель главы комитета Госдумы по спорту Валерий Газзаев прокомментировал игру нападающего Александра Кокорина в прошедшем сезоне.

«Задача тренера состоит в том, чтобы определить игроку позицию, на которой он сможет реализовать свои возможности – технические, тактические, физические. Я и по сей день считаю, что тренеры, с которыми работал Кокорин, его испортили.

Сейчас Сашу ругают все кому не лень. Кокорин – типичный центральный нападающий. Когда он начинал играть, мы помним, что это был идеальный форвард. Саша прекрасно открывался — там и скорость, и техника, и обыгрыш. Главное – мог забить гол. Таких людей еще нужно найти. На фланге же он теряется», – сказал Газзаев в эфире программы «Тотальный разбор».

В прошедшем сезоне Кокорин сыграл 27 матчей в чемпионате России и забил 5 голов.

Игрок не был вызван в сборную России для участия в Кубке конфедераций.

Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.