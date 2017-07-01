«Милан» договорился о трансфере Чалханоглу за 20 млн евро, игрок будет получать 2,5 млн

Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу продолжит карьеру в .

Клуб заплатит за Чалханоглу 20 миллионов евро, в сделку будут включены бонусы на 4 миллиона.

23-летний турецкий хавбек должен в воскресенье пройти первую часть медосмотра в Италии, а вторую – в понедельник.

Зарплата Чалханоглу по четырехлетнему контракту составит 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

Чалханоглу не играл с февраля. ФИФА дисквалифицировала футболиста до конца сезона из-за нарушения трансферных правил.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.