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    «Милан» договорился о трансфере Чалханоглу за 20 млн евро, игрок будет получать 2,5 млн

    Теги Байер Милан бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Хакан Чалханоглу Джанлука Ди Марцио

    Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу продолжит карьеру в «Милане».

    Клуб заплатит за Чалханоглу 20 миллионов евро, в сделку будут включены бонусы на 4 миллиона.

    23-летний турецкий хавбек должен в воскресенье пройти первую часть медосмотра в Италии, а вторую – в понедельник.

    Зарплата Чалханоглу по четырехлетнему контракту составит 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

    Чалханоглу не играл с февраля. ФИФА дисквалифицировала футболиста до конца сезона из-за нарушения трансферных правил.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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