Президент РФС Виталий Мутко передал впечатления от Кубка конфедераций.

«В целом, мне кажется, футбол сам по себе очень получился. Мы увидели великолепные команды. И все они разные, во всех были выдающиеся игроки – это и Португалия с , Мексика с Чичарито, австралийцы – мощная, атлетичная команда с характером, новозеландцы, которые прибавляли с каждой игрой.

Мне больше всех понравились, конечно, чилийцы, которые играли на эмоциональной волне и обладают такими классными исполнителями – Артуро Видаль, . Конечно, эти ребята заслужили финал.

Сборную Германии у нас почему-то принижали – говорили, второй состав. Не бывает такого деления, и теперь не факт, что те ребята, которые не приехали в Россию, смогут выиграть конкуренцию у этих ребят – все они молодые, но кто-то уже играет в «Баварии», кто-то среди лучших бомбардиров чемпионата Германии, за вообще целая охота ведется. Все команды смотрелись роскошно.

Сборная России очень достойно выглядела. Конечно, нужны победы, но мы видим, что у команды появляется почерк, мы знаем, как играть. Вот вчера все видели матч: ну как можно играть в открытый футбол с чилийцами? Это невозможно. Поэтому немцы отошли и спокойно ждали свой час, потом разящая контратака – и гол.

Вот таким образом играли и мы, на быстрых контратаках. Но при этом нельзя допускать ошибок. Строгость обороны, разящая контратака – и все», – сказал функционер.

Кубок конфедераций был очень крут. Чемпионат мира будет еще лучше