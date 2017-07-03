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    Виталий Мутко: «Победы нужны, но у сборной России появляется почерк»

    Теги Виталий Мутко Криштиану Роналду Алексис Санчес сборная Португалии сборная Германии сборная России сборная Чили сборная Австралии сборная Мексики сборная Новой Зеландии Артуро Видаль Кубок конфедераций Хавьер Эрнандес Юлиан Дракслер

    Президент РФС Виталий Мутко передал впечатления от Кубка конфедераций.

    «В целом, мне кажется, футбол сам по себе очень получился. Мы увидели великолепные команды. И все они разные, во всех были выдающиеся игроки – это и Португалия с Криштиану Роналду, Мексика с Чичарито, австралийцы – мощная, атлетичная команда с характером, новозеландцы, которые прибавляли с каждой игрой.

    Мне больше всех понравились, конечно, чилийцы, которые играли на эмоциональной волне и обладают такими классными исполнителями – Артуро Видаль, Алексис Санчес. Конечно, эти ребята заслужили финал.

    Сборную Германии у нас почему-то принижали – говорили, второй состав. Не бывает такого деления, и теперь не факт, что те ребята, которые не приехали в Россию, смогут выиграть конкуренцию у этих ребят – все они молодые, но кто-то уже играет в «Баварии», кто-то среди лучших бомбардиров чемпионата Германии, за Юлианом Дракслером вообще целая охота ведется. Все команды смотрелись роскошно.

    Сборная России очень достойно выглядела. Конечно, нужны победы, но мы видим, что у команды появляется почерк, мы знаем, как играть. Вот вчера все видели матч: ну как можно играть в открытый футбол с чилийцами? Это невозможно. Поэтому немцы отошли и спокойно ждали свой час, потом разящая контратака – и гол.

    Вот таким образом играли и мы, на быстрых контратаках. Но при этом нельзя допускать ошибок. Строгость обороны, разящая контратака – и все», – сказал функционер.

    Кубок конфедераций был очень крут. Чемпионат мира будет еще лучше

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