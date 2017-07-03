Арбитр Егоров завершил карьеру и сменил Николаева в Департаменте судейства

В Департаменте судейства и инспектирования РФС произошли кадровые перестановки.

Алексей Николаев решил сосредоточиться на продолжении судейской карьеры, в связи с чем покинул должность заместителя руководителя департамента. Пост занял , еще в сезоне-2016/17 обслуживавший матчи премьер-лиги.

«Для меня сейчас очевидно, что совмещать работу действующего арбитра и одного из руководителей департамента очень непросто. Мой случай совмещения, безусловно, уникальный, больше я таких примеров не знаю.

Принял решение, что на данный момент в большей степени хотел бы еще поработать в роли арбитра, поэтому покидаю пост заместителя руководителя департамента. Благодарю всех, с кем приходилось осуществлять профессиональную деятельность в рамках работы в департаменте, для меня это был очень интересный и полезный опыт», – дал комментарии Николаев.

«После того, как мне поступило от руководства РФС предложение войти в руководящий состав департамента, долго не раздумывал. Посоветовался с семьей и посчитал, что не принять такое предложение будет неправильно.

Понимаю, теперь придется завершить карьеру действующего арбитра, хотя нахожусь в отличной физической форме, так как выполнил огромный объем работы в рамках подготовки к второй части сезона-2016/17. Считаю, что уйти вовремя – это очень важный момент. Уверен, мой уход позволит открыть новые судейские таланты. В то же время с большим желанием готов взяться за новый объем работы уже в другой роли», – сказал Егоров.

«Я с воодушевлением воспринял тот факт, что Александр Егоров приходит в департамент в качестве заместителя руководителя. Он высокопрофессиональный арбитр, который, убежден, принесет пользу нашему общему делу и в новом для себя качестве», – поделился мыслями руководитель Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.