Карпин пригласил Будогосского в эфир «Матч ТВ»

Бывший главный тренер «Спартака» ответил на слова главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского, который заявил, что эксперт «понимает судейство на уровне продолговатого мозга».

«Судя по всему, у меня большие проблемы с Будогосским. Как раз потому, что он не приходит на эфиры.

Ради бога, мы его приглашаем, чтобы он пришел и изложил свои мысли, свой уровень понимания, все видения и желания. Пусть изложит это и покажет свой ум. Это будет интересно», — сказал Карпин в программе «Тотальный разбор».