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    Карпин пригласил Будогосского в эфир «Матч ТВ»

    Теги Премьер-лига Россия РФС судьи Валерий Карпин Андрей Будогосский Матч ТВ

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин ответил на слова главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского, который заявил, что эксперт «Матч ТВ» «понимает судейство на уровне продолговатого мозга».

    «Судя по всему, у меня большие проблемы с Будогосским. Как раз потому, что он не приходит на эфиры.

    Ради бога, мы его приглашаем, чтобы он пришел и изложил свои мысли, свой уровень понимания, все видения и желания. Пусть изложит это и покажет свой ум. Это будет интересно», — сказал Карпин в программе «Тотальный разбор».

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